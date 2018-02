Espanha tenta provar que não é blefe A Espanha começa neste sábado mais uma tentativa de provar que não é um blefe. A ?Fúria? costuma ser precedida de prognósticos favoráveis, nas grandes competições, mas raramente chega às fases decisivas. O primeiro obstáculo no caminho para o sucesso é a Rússia, outra incógnita, no duelo em Algarve, às 15h45, horário de Brasília. ?Temos uma equipe ambiciosa e confiante?, admitiu Raúl, astro da seleção dirigida por Iñaki Saez, para emendar, com realismo. ?Mas precisamos ganhar o respeito dos adversários.? Já o treinador espanhol tem mais medo da tensão da estréia do que a força dos rivais. O nervosismo, no caso, se aplica também a si mesmo, porque o duelo deste sábado marca sua primeira experiência internacional no cargo. Os espanhóis entram em campo com força máxima. O meia Albelda recuperou-se de contratura e tem presença confirmada. O zagueiro Raúl Bravo levou pancada em um dos treinos, mas também está pronto. A Rússia desembarca como uma grande desconhecida, já que a maioria dos jogadores atua no país. Desta vez, são poucos os titulares que foram recrutados de outros clubes europeus. Os russos perderam a dupla de zaga principal, com a contusão de Onopko e Ignasevich, o que obrigou o técnico Georgy Yartsev a improvisar os meia Smertin e Sharonov na posição. Mostovoi e Alenichev, dois dos mais experientes, são também os pontos de apoio no esquema da seleção.