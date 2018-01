Espanha: Valerón está fora do Mundial Os espanhóis perderam nesta segunda-feira um dos seus principais jogadores para o Mundial. Juan Carlos Valerón, meia do La Coruña, sofreu um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, domingo, no empate (2 a 2) do seu time contra o Mallorca. Valerón, de 30 anos, deve ficar de seis a oito meses sem jogar - portanto, está fora da Copa. Ele defendeu a Espanha no Mundial de 2002 e na Eurocopa de 2004. O atacante Raúl e o meia Xavi, titulares da Seleção Espanhola, correm contra o tempo para chegar em condições de disputar a Copa da Alemanha. Os dois sofreram graves lesões de joelho.