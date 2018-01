Espanha vê clássico da Galícia O La Coruña, sexto colocado com 26 pontos, recebe o Celta, em quarto com 27, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo está marcado para amanhã às 18h30, horário de Brasília, com transmissão pela ESPN/Brasil. O sábado tem ainda Valladolid x Betis, Osasuna x Rayo e Santander x Athletic Bilbao.