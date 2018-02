Espanha vence a Dinamarca pelas Eliminatórias da Eurocopa A Espanha venceu neste sábado, a Dinamarca por 2 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e assumiu a quarta colocação do grupo F pelas Eliminatórias da Eurocopa 2008, com seis pontos. Mesmo com a derrota, a Dinamarca segue em terceiro, com cinco. A Espanha abriu o placar com Fernando Morientes aos 34 minutos do primeiro tempo. Com o gol, ele se tornou o terceiro maior artilheiro da seleção espanhola com 27 gols, atrás apenas de Raúl, com 44, e Hierro. No último minuto da primeira etapa, os espanhóis ampliaram com David Villa. No segundo tempo, a Dinamarca tentou reagir e diminuiu aos quatro minutos, com Michael Gravgaard, de cabeça. Mas a reação acabou com o cansaço dos jogadores no cansaço dos jogadores do time, que jogaram com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo por causa da expulsão de Jensen.