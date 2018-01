Espanha vence Costa do Marfim, em casa, de virada A Espanha derrotou a Costa do Marfim por 3 a 2 em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Valladolid. O brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna entrou aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de Xabi Alonso. Mesmo jogando na Espanha, a Costa do Marfim marcou primeiro, aos 13 minutos, com Keita. Aos 23 minutos, David Villa empatou. No segundo tempo, logo aos dois minutos, a Costa do Marfim voltou a ficar na frente, com um gol de Kalou. Os espanhóis só conseguiram o empate aos 30 minutos, com Reyes, e aos 40 minutos Juanito fez o gol da vitória.