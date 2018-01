Espanha vence e alcança a Sérvia Com a vitória por 1 a 0 sobre a Lituânia, neste sábado em Valência, a Espanha alcançou a Sérvia e Montenegro na liderança do Grupo 7 das Eliminatórias Européias da Copa do Mundo de 2006. Os líderes têm 12 pontos, cada. A seleção espanhola foi beneficiada pelo empate sem gols entre a Sérvia e a Bélgica. O gol que salvou a Espanha foi marcado por Luque, aos 22 minutos do segundo tempo. E a Espanha terá a chance de se isolar na liderança do Grupo 7, já que na quarta-feira vai realizar outra partida em casa, contra a Bósnia. Também neste sábado, pelo Grupo 7, a Bósnia derrotou San Marino por 1 a 0, no campo do adversário. Classificação do Grupo 7: 1) Espanha e Sérvia e Montenegro, 12 pontos; 3) Lituânia, 9; 4) Bélgica, 8; 5) Bósnia, 6; 6) San Marino, 0.