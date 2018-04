Espanha vence Estônia e se garante na Copa do Mundo

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha confirmou seu favoritismo e se classificou para a Copa do Mundo de 2010. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou a Estônia por 3 a 0, em Mérida, pelo Grupo 5 das Eliminatórias Europeias, se tornando o décimo país a garantir presença no Mundial da África do Sul.

Veja também:

Inglaterra goleia Croácia e garante vaga

Confira os países que já garantiram vaga na Copa

Eliminatórias da Copa - Classificação | Tabela

ELIMINATÓRIAS - Mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Os outros times classificados são Brasil, África do Sul, Holanda, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Gana, além da Inglaterra, que também garantiu a sua vaga na Copa do Mundo de 2010 nesta quarta-feira. E a Espanha, pelos bons resultados obtidos nos últimos anos, deve chegar ao Mundial como um dos favoritos ao título.

Nesta quarta-feira, a Espanha abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Fabregas. Os outros dois gols saíram no final da segunda etapa. Cazorla, aos 37 minutos, e Mata, aos 45, decretaram a classificação espanhola. Nos outros jogos da chave, a Bósnia-Herzegovina empatou por 1 a 1 com a Turquia. E a Armênia surpreendeu a Bélgica com um triunfo por 2 a 1.

Os resultados deixaram a líder Espanha com 24 pontos e 100% de aproveitamento, sem poder ser atingida por nenhum adversário no Grupo 5. A Bósnia-Herzegovina vem em segundo lugar, com 16 pontos, seguida pela Turquia, com 12.