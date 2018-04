Espanha vence Nigéria e segue 100% na Copa do Mundo sub-20

A Espanha voltou a mostrar força nesta segunda-feira, e tornou-se a primeira seleção a garantir vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, disputado no Egito. Com mais uma boa atuação, os espanhóis venceram a Nigéria por 2 a 0, e mantiveram sua campanha perfeita na competição.

O grande nome da seleção espanhola foi o meio-campista Fran Mérida, que marcou os dois gols da partida. No primeiro, aos 33 minutos da etapa inicial, ele mostrou habilidade ao tocar na saída do goleiro Okafor.

O segundo gol de Mérida foi marcado em cobrança de pênalti, aos 38 minutos da etapa final. O jogador, de 19 anos, bateu com categoria, sem chances para Okafor, fechando o placar no Estádio Al Salam, no Cairo.

Com a vitória, a Espanha chegou a seis pontos no Grupo B, com dez gols marcados e nenhum sofrido após duas partidas - na estreia, vencera o Taiti por 8 a 0. Os nigerianos, que perderam para a Venezuela por 1 a 0 na estreia, estão sem pontos e podem nem sequer passar da primeira fase.

A próxima partida dos espanhóis será contra a Venezuela, na quinta-feira. A Nigéria enfrenta o Taiti, no mesmo dia e horário, e precisa de uma boa vitória para lutar por uma vaga nas oitavas de final.