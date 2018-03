Espanha vence Peru com gol nos acréscimos

A Espanha venceu neste sábado por 2 a 1 o Peru em amistoso preparatório à Eurocopa de 2008, que será realizada entre 7 e 29 de junho, na Áustria e na Suíça. O atacante David Villa, do Valência (ESP), abriu o placar no Estádio Nuevo Colombino de Huelva aos 38 minutos do primeiro tempo, após receber um belo passe do meia Xavi. Os peruanos empataram a partida aos 29 da etapa final, com Rengifo, de cabeça, após falha do zagueiro Marchena. Nos acréscimos, o lateral-esquerdo Joan Capdevilla, do Villarreal, acertou um chute no canto do gol de Butrón e deu a vitória à seleção da Espanha. No próximo dia 4, os espanhóis vão realizar o último teste antes da Eurocopa em um amistoso contra os Estados Unidos em Santander. A Espanha está no grupo D do torneio europeu e estréia contra a Rússia no dia 10 em Innsbruck (AUS). A equipe treinada por Luis Aragonés ainda vai enfrentar a Suécia no dia 14 e encerrará sua participação na primeira fase contra a Grécia, atual campeã da Eurocopa, em 18 de junho. Já o Peru, lanterna das Eliminatórias sul-americanas da Copa de 2010, vai enfrentar a Colômbia, em Lima (PER), no dia 14. Em 17 de junho, os peruanos vão à Montevidéu (URU) para enfrentar o Uruguai.