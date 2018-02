Espanha vence Rússia e também é líder Um gol de Valerón aos 14 minutos do segundo tempo salvou a Espanha de também tropeçar na estréia na Eurocopa. O time ganhou por 1 a 0 da Rússia e na segunda rodada, quarta-feira, jogará contra a Grécia. Valerón, que é o cérebro do La Coruña, fez o gol salvador menos de um minuto depois de entrar no lugar do atacante Morientes. Ele recebeu um cruzamento da direita feito por Puyol, deu um corte seco em seu marcador e bateu de pé esquerdo. No momento do gol, a partida estava complicada. Depois de um início muito bom, em que encurralou a Rússia e criou várias chances, a Espanha "murchou" e o jogo ficou equilibrado. Raúl ficou sumido a maior parte do tempo e acabou sendo substituído por Fernando Torres. O melhor em campo foi o meia Vicente, que criou muitas jogadas de fundo pelo lado esquerdo. A Rússia mostrou que gosta de bater e não sabe atacar. A equipe recebeu cinco cartões amarelos e um vermelho. E deu pouco trabalho para a defesa espanhola.