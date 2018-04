Espanha vence Suécia e conquista vaga na Eurocopa

A Espanha derrotou neste sábado a Suécia por 3 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, e garantiu uma das vagas do grupo F das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Joan Capdevilla abriu o placar aos 14 minutos de jogo, chutando da pequena área após escanteio de Xavi. Foi seu primeiro gol pela seleção. A Espanha mandou uma bola na trave aos 29, com Villa, e fez o segundo aos 38, com Iniesta completando cruzamento de Capdevilla. Aos 15 da etapa final, Sergio Ramos com um chute cruzado dentro da área e o comemorou em grande estilo, com cambalhotas - gesto condizente com a festa dentro do Santiago Bernabéu, já que a equipe estava classificada à Eurocopa mais uma vez. O resultado deixa a Espanha com 25 pontos e a liderança da chave. Já os suecos param nos 23 e precisam apenas de uma vitória sobre a Letônia em casa, na quarta, para se classificar também. A Irlanda do Norte, que pega os espanhóis, tem 20 e corre por fora.