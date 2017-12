Espanha volta aos treinos depois da folga A Seleção da Espanha voltou aos treinos nesta quinta-feira. O time ganhou um dia de folga depois da vitória por 4 a 0 contra a Ucrânia na estréia na Copa do Mundo, na quarta-feira, em Leipzig. Na segunda-feira a equipe enfrenta a Tunísia em Stuttgart. Outra vitória praticamente classificará a seleção para as oitavas-de-final. A Tunísia empatou o primeiro jogo por 2 a 2 contra a Arábia Saudita. O desempenho da estréia deixou a equipe espanhola bem confiante. ?Nossa vontade era mostrar a nosso país que temos uma grande equipe. Sabíamos do somos capazes e temos condições de repetir tudo isso dentro de campo?, disse o atacante Villa. Ele marcou 25 gols na temporada espanhola. Marcou quatro em nove vezes que vestiu a camisa da seleção. Nesta quinta, o técnico Aragonés se fixou em exercícios de ataque e defesa. Com o goleiro Casilla mais Sergio Ramos, Pablo, Puyol, Pernía e Xabi Alonso se defendendo das investidas de Senna, Xavi, Torres, Luis García e Villa.