Espanhóis acreditam em vitória do Brasil contra a Croácia Os jogadores espanhóis não acreditam que o Brasil tenha dificuldades para bater a Croácia em seu primeiro jogo na Copa do Mundo, na próxima terça-feira, e rejeitam o discurso do técnico croata, Zlatko Kranjcar, de que pode parar o ataque do time de Carlos Alberto Parreira. "A seleção brasileira não terá problemas com os croatas", afirmou Michel Salgado, lateral direito da Espanha e companheiro de Ronaldo e Roberto Carlos no Real Madrid. Para Fábregas, a principal preocupação do Brasil deve ser em conseguir furar a defesa croata, que nesta quarta-feira resistiu aos ataques espanhóis até que foi furado no último minuto de jogo. "A Croácia tem jogadores fortes e altos atrás e ganham a maioria das bolas cruzadas na área", disse a jovem promessa espanhola. "A defesa croata é o ponto mais forte do time. Eles atuam em bloco e esperam o erro do adversário para sair em contra-ataque. No caso do Brasil, não acredito que os erros serão numerosos para que os croatas possam vencer uma partida", disse Salgado.