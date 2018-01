Espanhóis adiam Brasil x Real Madrid A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta quarta-feira em seu site oficial que o amistoso da seleção brasileira contra o Real Madrid, previsto para o dia 12 de fevereiro, foi adiado a pedido da Real Federação Espanhola. As entidades, no entanto, ainda não têm uma nova data para o confronto. A CBF deve informar nos próximos dias qual será o rival a ser enfrentado neste dia. Segundo a entidade espanhola, a ?Fúria? tem uma partida prevista para o mesmo período e o jogo entre os pentacampeões e a equipe de Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl e Zidane, desviaria as atenções da torcida.