Espanhóis conseguem classificação na Copa da Uefa

O Atlético de Madrid e o Villarreal conseguiram nesta quarta-feira a classificação para a terceira fase da Copa da Uefa, com vitória nos seus jogos deste domingo. O Atlético fez 2 a 0 no Copenhague, fora de casa, gols do português Simão e do argentino Agüero, foi a 7 pontos e ficou com uma das vagas do Grupo B, que também teve a vitória - e a classificação - do grego Panathinaikos, que marcou 2 a 0 no Lokomotiv Moscou. Na última rodada, no dia 20, Panathinaikos, com 9 pontos, e Atlético decidem o primeiro lugar do grupo, enquanto o Copenhague (3) joga por em empate com o Aberdeen (1) para se classificar - os três primeiros de cada chave avançam para a próxima fase, ao lado dos oito times que ficarem em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. No Grupo C, o Villarreal se classificou ao bater o sueco Elfsborg por 2 a 0, com os dois gols marcados pelo dinamarquês Tomasson. O AEK, de Rivaldo, marcou 1 a 0 no Mlada Boleslav, da República Checa, e ficou perto da classificação. Também garantiram suas vagas nesta quarta o Hamburgo e o Basel, no Grupo D, e o Everton, no A. Nesta quinta serão disputados mais oito jogos, com destaque para o Grupo F, no qual o Bayern de Munique, que folga na rodada, pode se classificar mesmo sem enfrentar em campo.