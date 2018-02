Espanhóis dão como certa saída de Ronaldo do Real Madrid O desmanche no atual grupo de jogadores do Real Madrid é cada vez mais evidente e a saída do atacante Ronaldo já é dada como certa. Nesta quinta-feira, a imprensa espanhola direcionou suas manchetes para a crise que está instalada no clube, chamado como "galáctico". No jornal Marca, sua capa avisa que o Fenômeno não atuará mais pelo time merengue, com a manchete "Ronaldo nunca mais". Logo abaixo, a explicação para o fato se torna mais evidente, com textos como "Capello tem ordens do clube de não voltar a escalá-lo" e "começa a ´faxina´ na equipe. Ronaldo e Beckham (que já acertou sua saída para o Los Angeles Galaxy), sentenciados". Já o diário As afirma que "Capello barra Ronaldo, Cassano, Beckham e Salgado", jogadores que, segundo o diário, "treinaram separadamente e não viajaram na quarta-feira para Sevilha", onde o Real enfrentará o Bétis pela Copa do Rei. Outra manchete do jornal sobre o atacante brasileiro cita declaração do técnico da equipe, Fábio Capello: "Ronaldo treina como sempre: regular". No jornal Sport, de Barcelona, a reformulação da equipe é tratada como "expurgo de Capello. Barrados Ronaldo, Beckham, Cassano e Michel Salgado". Com todos estes problemas, Ronaldo - que tem uma proposta de 20 milhões de euros do Al-Ittihad, da Arábia Saudita e de outros clubes da Europa, além de interessar ao Flamengo - deve mudar de clube até o fim da atual janela de transferências, que termina dia 31 de janeiro.