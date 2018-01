Espanhóis de olho em Robinho e Cicinho Os dois principais jornais de Madrid, AS e Marca, mandaram três de seus jornalistas para acompanhar o trabalho de preparação da Seleção Brasileira na Granja Comary, no Rio. Eles vieram com duas recomendações básicas: não perder um único lance de Robinho, a mais nova sensação do Real Madrid e da Espanha, e conhecer de perto o lateral Cicinho, do São Paulo, que já está negociado com o clube merengue, mas só se apresentará em janeiro do ano que vem. Ronaldo, que nos últimos cinco anos tem sido a bola da vez da mídia européia, sobretudo espanhola, parece perder espaço desde a chegada do ex-jogador do Santos a Madri, a quem os jornais de já começam a chamar de Príncipe, numa referência a Pelé, o Rei. "Estamos aqui sobretudo para acompanhar Robinho, seus movimentos e tudo o que gira em torno dele na Seleção", disse o repórter do jornal AS, Marco Ruiz. O jornalista conta, no entanto, que o ´desinteresse´ por Ronaldo deve-se sobretudo porque o atacante resolveu fazer grave de silêncio com os diários espanhóis desde que eles exploraram com apetite voraz os acertos e desacertos de seu casamento com a modelo e apresentadora Daniella Cicarelli, com quem nem mais está casado. Cicinho ficou lisonjeado com o interesse da imprensa de Madri em seu futebol, mas disse que isso não irá incomodá-lo ou mesmo inibí-lo na Seleção Brasileira. "É bom saber que eles estão aqui. Assim, quando eu me apresentar lá em 2006, não serei tão desconhecido", brincou. "Mas isso não muda em nada meu modo de atuar." É claro que os jornalistas estrangeiros também estão atentos aos movimentos dos outros jogadores do Real Madrid, como Ronaldo, Roberto Carlos e Júlio Baptista, mas o interesse maior gira mesmo em torno de Robinho. O craque virou a nova sensação em Madri. Parreira, no primeiro dia de Teresópolis, alertou Robinho para os perigos da badalação. "Mas sei que ele tem boa cabeça e muita personalidade", disse. Além dos chilenos e dos espanhóis, estiveram em Teresópolis jornalistas ingleses e franceses.