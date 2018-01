Espanhóis e ingleses duelam na Liga Ingleses e espanhóis fazem duelos duplos, nesta quarta, na seqüência das quartas-de-final da Copa dos Campeões. O Leeds recebe o Deportivo La Coruña e o Arsenal joga em seu campo contra o Valencia, atual vice-campeão europeu. As partidas de volta, com mando de campo invertido, estão marcadas para o dia 17. O La Coruña viajou para a Inglaterra disposto a repetir a proeza do rival Real Madrid, que bateu o Leeds, na fase anterior, por 2 a 0, quando jogou como visitante. Mas, para não correr riscos de surpresas desagradáveis, o técnico Javier Irureta tratou de fazer algumas alterações na equipe. As duas principais atingiram Mauro Silva e Donato. Os dois veteranos brasileiros queixaram-se de contusão e foram poupados. Ambos devem ser aproveitados só no retorno, no Estádio Riazór, onde o time está invicto há 12 jogos. O uruguaio Pandiani, autor de três gols na vitória de virada por 4 a 3 sobre o Paris Saint-Germain, fica na reserva. Diego Tristán será o único atacante. O Arsenal apresenta-se, em Londres, praticamente com força total diante do Valencia. O técnico francês Arsene Wenger só não sabe ainda se poderá contar com o holandês Dennis Bergkamp, que se recupera de contusão. Em compensação, terá o nigeriano Kanu e os franceses Wiltord e Thierry Henry para comandar o ataque. O time espanhol aposta tudo na Copa dos Campeões, já que a derrota para o Espanyol, no sábado, praticamente o afastou da briga pelo título nacional. Mesmo assim, o técnico Hector Cúper ajeita esquema mais defensivo.