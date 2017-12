Espanhóis estão na final da Intertoto Duas equipes espanholas garantiram, nesta quarta-feira, seus lugares nas finais da Copa Intertoto, que vale três vagas para a próxima edição da Copa da Uefa. As três ?decisões? acontecerão nos dias 9 e 23 deste mês. Em Newscatle, o La Coruña derrotou o time local por 2 a 1 e se classificou para enfrentar o Olympique de Marselha, da França, que eliminou a Lazio (Itália) com a vitória por 3 a 0, no estádio Velodrome, em Marselha. O Valencia foi até a Holanda, empatou sem gols com o Roda Kerkrade e obteve a vaga por causa da goleada por 4 a 0 no jogo de ida. O rival da equipe espanhola será o Hamburgo, da Alemanha, que eliminou o Sigma Olomouc, da República Checa, com a vitória por 3 a 0. A última decisão acontecerá entre o Cluj, da Romênia, e o Lens, da França. O clube romeno, que já havia eliminado Athletic Bilbao (Espanha) e Saint-Etienne (França), tirou desta vez o Zalgiris Vilnius, da Lituânia, com uma goleada por 5 a 1. O Lens também se classificou de forma arrasadora ao golear o Wolfsburg, da Alemanha, por 4 a 0. Liga dos Campeões - No complemento da rodada de volta da segunda fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa, a surpresa ficou para a eliminação do Dínamo Kiev, da Ucrânia, que conta com vários brasileiros no elenco. Após empatar em casa com o Thun por 2 a 2, na semana passada, a equipe ucraniana perdeu por 1 a 0, na Suíça. Na próxima fase, a última eliminatória, 16 confrontos definirão os times que farão parte da fase de grupos com outros 16 clubes já classificados. Nas disputas mais importantes, a Inter de Milão terá pela frente o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; o Manchester United enfrentará o Debrecen, da Hungria; o Ajax pegará o Brondby, da Dinamarca; e o Liverpool, atual campeão, jogará contra o CSKA Sofia, da Bulgária.