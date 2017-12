Espanhóis receberão maior prêmio por conquista da Copa Se a seleção espanhola conquistar o título da Copa do Mundo, a Federação do país já prometeu premiar com 540 mil euros (cerca de 1,5 milhão de reais) cada jogador. A Inglaterra irá pagar a segunda maior premiação. Se David Beckham e CIA. conquistarem o bicampeonato, a Federação de seu país promete pagar 438,1 mil euros. Em terceiro, os italianos ganhariam 250 mil euros caso voltem com o tetra da Alemanha. Seleções menos favorecidas como Togo e Trinidad e Tobago deverão premiar seu atletas com 150 mil euros, no total, caso eles conquistem a tão sonhada taça. A Espanha está no Grupo H, ao lado de Tunísia, Arábia Saudita e Ucrânia - adversário da estréia, dia 14 de junho, em Leipzig. A Inglaterra está no Grupo B - junto com Trinidad e Tobago e Suécia - e encara o Paraguai na estréia, dia 10, em Frankfourt. Na Chave E, a Itália terá como adversárias, Gana, República Checa e Paraguai, contra quem faz a estréia, dia 17, em Kaiserslautern.