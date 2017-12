Espanhóis são eliminados em Sopot Os tenistas espanhóis tiveram um péssimo dia no ATP Tour de Sopot, na Polônia. Nada menos que os três que entraram em quadra nesta segunda-feira foram eliminados logo na primeira rodada. Albert Montañes perdeu para o romeno Victor Hanescu (7-6 (7-3), 5-7 e 6-3); Oscar Hernandez caiu diante do também romeno Razvan Sabau (2-6, 6-1 e 6-4) e Guilermo Garcia-Lopez foi derrotado pelo russo Igor Andreev (6-2, 6-7 (4-7) e 6-2). Em busca de sua primeira vitória nessa sua mini temporada de torneios do saibro europeu, Gustavo Kuerten estréia no torneio nesta terça-feira. Logo de cara, terá uma pedreira pela frente, quando enfrenta o argentino Guillermo Coria, número 15 do ranking mundial, e que vem embalado pelo título conquistado neste domingo em Umag, com vitória sobre o espanhol Carlos Moya por 6/ 2, 4/6 e 6/2. Coria é um conhecido "freguês" de Guga. Em quatro jogos, perdeu todos. Só que a situação hoje em dia está muito diferente. Guga é quem está mal. O torneio, disputado em piso de saibro, distribuiu 425 mil euros em prêmios.