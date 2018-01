Espanhóis tentarão manter hegemonia na Europa

A temporada 2015/16 da Uefa teve início em 11 de agosto, com a Supercopa da Uefa, em Tbilisi, capital da Geórgia. Pela segunda vez consecutiva, esta taça foi disputada por dois times da primeira divisão espanhola: Barcelona x Sevilla, com os catalães levando a melhor na prorrogação, 5 a 4. O time da Andaluzia é o bi-vice, já que perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid em Cardiff, no País de Gales, no ano passado.

Pelo menos um time espanhol esteve nas últimas oito semifinais da Liga dos Campeões. Analisando o mesmo período, o país teve quatro títulos e duas finais exclusivamente espanholas em cada um dos dois principais torneios continentais.

Líder no ranking da Uefa, a Espanha terá sete clubes disputando a Liga dos Campeões e Liga Europa. Barcelona, Real Madrid, Atlético e Sevilla estão garantidos na fase de grupos da primeira competição, enquanto o Valencia jogará um playoff. O Villarreal é o único certo nas chaves da Liga Europa, ao passo que o Athletic já disputa a terceira e última fase de classificação.

Confira a tabela da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (clique na imagem para ampliar):