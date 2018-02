Espanhol Amor, ex-Barcelona, recebe alta 8 dias após acidente O ex-meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola Guillermo Amor recebeu alta oito dias depois de se envolver em um acidente de trânsito, informou nesta segunda-feira o hospital em que estava internado. O ex-jogador, de 40 anos, foi internado com traumatismo abdominal e lesões na pélvis depois que seu carro saiu da rodovia e caiu em um barranco em 16 de dezembro, após comentar uma partida entre Valencia e Barcelona. Amor fez parte da chamada "equipe dos sonhos" de Johann Cruyff, que na década de 1990 perdeu o título mundial para o São Paulo no Japão, e depois jogou na Fiorentina da Itália e no Villareal. (Reportagem de Mark Elkington)