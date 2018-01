Espanhol está nas mãos do La Coruña O destino do Campeonato Espanhol da temporada de 2000/2001 está nas mãos do Deportivo. O atual campeão enfrenta o Real Madrid, neste sábado à noite, em La Coruña, na abertura da 24.ª rodada, e precisa vencer para manter o torneio equilibrado. O time da capital lidera com 51 pontos, apenas 4 de vantagem sobre seu rival desta noite, e a vitória significa um grande salto para a conquista do título. O Valencia, em terceiro com 42 pontos, e o Barça, quarto com 40, torcem à distância, enquanto se preparam para seus jogos de domingo. O jogo de cinco brasileiros atrai a atenção dos espanhóis. O Real se transformou no inimigo comum, porque pode esvaziar a última parte da competição. Se abrir 7 pontos de diferença, dificilmente será alcançado ? embora tenha pela frente, ainda, o clássico com o Barcelona, no próximo sábado. Mas a estratégia do Deportivo é a de terminar esta rodada também em primeiro lugar. O técnico Javier Irureta entra com força máxima, embora tenha feito mistério. "Vamos jogar contra o melhor Real Madrid dos últimos anos", afirmou Irureta, que confirmou o quarteto nacional formado por Mauro Silva, Donato, Émerson e Djalminha. Apenas César Sampaio, contundido, fica fora. "O Real tem excelente posse de bola", elogiou. "Se vencer, não liquida o torneio, do ponto de vista matemático. Mas terá um impacto psicológico enorme sobre todos os rivais." O Real embalou na Copa dos Campeões, ao conseguir classificação antecipada após o empate de 2 a 2 com a Lazio. Mesmo assim, o técnico não vai poupar ninguém. A única dúvida é Makelele, contundido. O lateral Roberto Carlos está confirmado, embora tenha se queixado de dores após o jogo em Roma. O ponta Sávio fica como opção. Flávio Conceição, ex-Deportivo, recuperou-se de contusão, mas ainda não tem condições de ser aproveitado Os demais jogos da rodada serão disputados amanhã. Barcelona x Real Sociedad, Valencia x Villarreal, Rayo Vallecano x Espanyol, Alavés x Celta, Oviedo x Osasuna, Valladolid x Zaragoza, Málaga x Las Palmas, Athletic Bilbao x Numancia e Santander x Mallorca.