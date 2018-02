Espanhol: La Coruña vence o Real Madrid e Sevilla agradece O Real Madrid perdeu uma boa chance de encostar nos lideres do Campeonato Espanhol. O time foi derrotado fora de casa pelo Deportivo La Coruña, por 2 a 0, neste sábado, pela 17.ª rodada do torneio. Capdevila, aos 10 minutos de jogo, e Hidalgo, aos 11 do segundo tempo, marcaram os gols. Com o resultado, o Real permaneceu na terceira posição, com 32 pontos, três a menos que o vice-líder Barcelona e cinco atrás do líder Sevilla. O La Coruña segue no meio da tabela de classificação, com 23 pontos. Aos 12 do segundo tempo, o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Fluminense, fez sua estréia no Campeonato Espanhol ao entrar no lugar do lateral-direito Michel Salgado. Outro que entrou no jogo também aos 12 foi o atacante Ronaldo, na vaga do volante argentino Gago, que também fazia sua estréia. No entanto, as mudanças não conseguiram ajudar o Real a mudar a história da partida. No jogo de encerramento da rodada, o Valencia venceu o Villarreal fora de casa por 1 a 0 - gol de Angulo, aos 19 do segundo tempo. Com o resultado, o time chegou aos 30 pontos e empatou com o Zaragoza na quinta posição. Resultados de sábado: Atletico Madrid 0 x 0 Gimnastic Real Sociedad 2 x 1 Osasuna Zaragoza 2 x 1 Sevilla Domingo: Espanyol 0 x 1 Recreativo Huelva Getafe 1 x 1 Barcelona Levante 2 x 0 Racing Santander Mallorca 1 x 3 Athletic Bilbao Real Betis 1 x 0 Celta de Vigo La Coruña 2 x 0 Real Madrid Villarreal 0 x 1 Valencia Atualizado às 19h54