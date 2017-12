Espanhol: líderes jogam fora de casa Real Madrid e Valencia têm 56 pontos, lideram o Campeonato Espanhol e jogam neste sábado, fora de casa, diante de adversários ameaçados pelo rebaixamento. O Deportivo La Coruña, em terceiro com 54, também atua como visitante, mas torce por tropeço dos rivais para saltar à frente. Celta (51) e Barcelona (50) atuam como mandantes, com menos esperança de ainda chegar ao título. O Real Madrid colocará seu poder de fogo e a resistência de suas estrelas à prova no duelo com o Sevilla, 12.º colocado com 39 pontos. A equipe da capital teve vários de seus atletas em ação, no meio da semana, em jogos de seleções. Roberto Carlos chegou nesta sexta-feira e se colocou à disposição para jogar, assim como o francês Zinedine Zidane. Já os espanhóis Hierro, Helguera, Raú e Morientes participaram da derrota por 1 a 0 da ?Fúria? diante da Holanda. O Valencia sai de casa na tentativa de aproveitar-se do desespero do Tenerife, que tem 32 pontos em 31 rodadas e é o lanterna da competição. O Valencia dias atrás foi desclassificado da Copa Uefa pela Inter e aposta o sucesso da temporada no título doméstico. Para tanto, aposta primeiro na eficiência da defesa, a menos vazada com 25 gols. A zaga do Tenerife sofreu 42. O Deportivo vai ao País Basco para jogar com o Real Sociedad, em 13.º com 36 pontos e na zona de rebaixamento. O time de Mauro Silva, Donato e Djalminha pode até assumir a liderança, desde que vença e os primeiros colocados percam. Hipóteses complicadas, mas não improváveis. O Celta tem o segundo melhor ataque, com 56 gols ? quatro a menos do que o Real ?, e confia nele para passar pelo Alavés (45). O Barcelona pega o Las Palmas (36) ainda sem Rivaldo, que se recupera de torção no tornozelo.