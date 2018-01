Espanhol: Valencia e Villarreal sobem Valencia e Villarreal venceram suas partidas deste domingo válidas pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol e se aproximaram das primeiras colocações da competição. O Valencia derrotou o Alavés por 1 a 0, na casa do adversário, com gol de Albiol. Já o Villarreal fez 2 a 1 no Getafe, atuando diante de sua torcida, com gols de Riquelme e Forlan. Riki descontou. Confira outros resultados deste domingo: Espanyol 2 x 2 Zaragoza, Racing Santander 1 x 1 Málaga, e Sevilla 3 x 2 Real Sociedad.