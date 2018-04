Espanyol anuncia que não terá fair play em contusão de rival

O Espanyol, de Barcelona, enviou uma carta a todos os clubes do país com um anúncio polêmico: não colocará a bola para fora caso um jogador da equipe adversária ou do próprio time estiver caído em campo, pois acha que esta é uma responsabilidade do árbitro. A prática é uma das mais conhecidas dentro do chamado fair play (jogo limpo) da Fifa, e é plenamente apoiada pelo organismo que comanda o futebol mundial. O clube vai além e pede para que os demais façam o mesmo, alegando que isto favorece o espetáculo e agiliza as partidas. Na opinião do Espanyol, este tipo de lance favorece atitudes antidesportivas. Seguindo o exemplo de outras equipes como Valladolid e Mallorca, o time catalão já deu mostras de que está falando sério nas duas últimas rodadas do Espanhol, nas vitórias sobre Athletic de Bilbao e Osasuna. "Falamos com dirigentes do Athletic e avisamos que não jogaríamos a bola para fora porque isto acabava se tornando uma pequena armadilha, e todos passam um pouco dos limites", disse recentemente o técnico do Espanyol, Ernesto Valverde. "Não queríamos tomar uma decisão deste tipo superficialmente. O jogo fica mais ágil e todos saímos ganhando. É uma boa medida porque todo mundo sabe se há uma lesão grave ou não. Há jogadas em que as pessoas duvidam, mas nós somos a favor de continuar o jogo", completou. Os jogadores do clube também se mostraram a favor da prática, esperando que outras equipes também façam o mesmo.