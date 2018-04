Espanyol arranca empate com Las Palmas e diminui risco de rebaixamento

O Espanyol arrancou um sofrido empate com o Las Palmas, por 1 a 1, neste sábado, e praticamente assegurou sua permanência na primeira divisão do futebol espanhol. O gol do Las Palmas, já rebaixado, foi marcado pelo atacante argentino Jonathan Calleri, ex-São Paulo.

O Las Palmas, junto do Málaga, já está garantido na segunda divisão na próxima temporada. Mas falta ainda uma vaga de rebaixado no Campeonato Espanhol. O maior candidato a cair é o La Coruña, que terá a dura missão de enfrentar o líder e virtual campeão Barcelona, no domingo. Mas Espanyol, Leganés e Levante também estão sob risco.

Ambos somam 40 pontos agora, sendo que o Leganés ainda jogará nesta rodada. O La Coruña soma apenas 28 e precisa vencer suas quatro partidas restantes para ter chances de seguir na primeirona. Além disso, terá que torcer por tropeços de ao menos um dos rivais em todas as rodadas restantes.

Por essa razão, as chances de o Espanyol seguir na primeira divisão aumentaram consideravelmente neste sábado com o ponto conquistado no empate com o Las Palmas, penúltimo colocado.

O empate só veio no segundo tempo, com gol de Gerard Moreno aos 31 minutos. Antes, o Las Palmas abrira o placar ainda aos 29 da etapa inicial em pênalti marcado após toque de mão na bola de David López. Na cobrança, Calleri mandou no canto e converteu.

Na próxima rodada, o rebaixado Las Palmas vai receber o Getafe, no domingo que vem. O Espanyol visitará o Atlético de Madrid no mesmo dia.