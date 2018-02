Espanyol chega à 3a colocação com vitória sobre o Atletico O Espanyol virou o jogo fora de casa e bateu o Atletico de Madri com nove homens por 2 x 1 neste domingo. O resultado coloca o time na terceira colocação no campeonato espanhol. O português Simão Sabrosa havia colocado o Atletico na dianteira no primeiro tempo com uma cobrança de falta espetacular, apesar de ser reduzido a dez homens depois do cartão vermelho recebido por seu artilheiro argentino Sergio Aguero. Raul Tamudo empatou pouco antes do reinício, e com uma nova baixa no Atletico logo em seguida com a expulsão de Mariano Pernia, Luis Garcia disparou com o passe recebido de Ivan de la Pena e fez o gol da vitória a cinco minutos do encerramento. O Espanyol tem 33 pontos, um a mais do que o Villarreal, que empatou em 1 x 1 em casa com o Recreativo Huelva. O Atletico caiu para quinto com 31 pontos. Ainda neste domingo o líder Real Madrid enfrenta o segundo colocado Barcelona, que soma 34 pontos, buscando ampliar sua vantagem no topo para sete pontos.