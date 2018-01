Espanyol confirma acerto com treinador romeno Constantin Galca

Galca vai iniciar seu trabalho já nesta segunda. E, depois de comandar seu primeiro treino, será apresentado oficialmente. O clube de Barcelona não revelou o tempo de contrato do novo treinador e nem deu detalhes sobre a negociação.

O romeno vai substituir Sergio González, que não resistiu à sequência negativa da equipe nas últimas semanas. No sábado, o Espanyol sofreu sua oitava derrota no Campeonato Espanhol ao cair diante do Celta de Vigo, por 1 a 0, fora de casa.

Com o resultado, o time catalão se tornou um dos times que mais perderam até agora. Só não supera as nove derrotas do Rayo Vallecano, que está na zona de rebaixamento. Galca vai assumir a equipe na 12ª colocação da tabela, com 17 pontos, apenas três acima da zona do rebaixamento.