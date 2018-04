Espanyol empata jogo emocionante e complica Valencia

O resultado é ruim especialmente para o Valencia, que ainda briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time do técnico Ernesto Valverde tem 50 pontos, no quinto lugar, e pode ver a Real Sociedad disparar e chegar aos 54 caso vença o Rayo Vallecano na manhã deste domingo.

O único gol marcado no primeiro tempo do jogão deste sábado foi feito por Mubarak, nos acréscimos, abrindo o placar para o Espanyol. Canales empatou os 8 do segundo tempo, mas Verdú voltou a deixar os donos da casa na frente, faltando oito minutos para o fim do jogo.

O Valencia foi para o ataque e conseguiu uma virada que poderia ser histórica. Jonas fez o segundo, num chute de longe, e Soldado marcou dando um leve toque por cima do goleiro. Raúl Rodríguez reclamou e foi expulso do banco de reservas. Aí, no último lance, Capdevila tentou proteger demais a bola na área defensiva e foi desarmado por Sergio García, que deixou tudo igual para o delírio da torcida.

OUTROS JOGOS - Mais cedo, em Valência, o Levante foi atropelado pelo impressionante La Coruña, por 4 a 0. Antigo lanterna, o Deportivo conquistou apenas três vitórias em 27 rodadas e parecia fadado ao rebaixamento. Mas vem numa recuperação impressionante: venceu quatro vezes seguidas, sempre marcando pelo menos três gols.

Neste sábado, a goleada sobre o Levante foi construída com sotaque português. Pizzi, Bruno Gama e Nélson Oliveira, todos lusitanos, marcaram uma vez cada. Valerón abriu o placar e foi o único espanhol a balançar as redes no Estádio Cidade de Valência.

Com o resultado, o Deportivo La Coruña pela saiu da zona de rebaixamento, chegando aos 29 pontos. O Levante, com 40, está cada vez mais longe da briga por uma vaga na Liga Europa.

O Getafe também se afastou dessa disputa depois de perder por 2 a 1 para o Valladolid, fora de casa. Assim, o time do subúrbio de Madri estacionou nos 44 pontos, enquanto o Valladolid tem 38.