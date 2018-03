Espanyol empata no último minuto O Espanyol arrancou um empate por 2 a 2 com o Valencia, no final da partida neste domingo em Barcelona, no encerramento da antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. Velamazan fez o gol que salvou o Espanyol. O outro gol foi marcado por Tamudo, de pênalti. Rufete e Garcia (contra) marcaram para o Valencia. O empate foi ruim para as duas equipes. O Espanyol (sexto, com 57 pontos) e o Valencia (sétimo, com 54 pontos) ficaram mais distantes da luta pelas duas vagas restantes para a Liga dos Campeões da Europa.