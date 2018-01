Espanyol está interessado em Grafite O Espanyol, de Barcelona, tem interesse em Grafite e deve fazer uma oferta pelo atacante na próxima semana, segundo o jornal Marca. O Porto, de Portugal, deseja contar com Cicinho e há a possibilidade de que a negociação envolva Luís Fabiano. As possibilidades de transferências colocam em xeque o futuro do São Paulo na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. "Realmente estamos com o elenco no limite e temos de repor todos os jogadores que saírem", analisa Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol. Ele diz, no entanto, que o clube não recebeu ofertas por Grafite e Cicinho. "São muitas especulações. Não queremos perder os jogadores, mas se houver uma grande oferta é difícil de segurar, como sempre." O São Paulo não trouxe substitutos para Gabriel, que se transferiu para o Fluminense, e Rodrigo, que está no futebol da Ucrânia. Para a segunda fase da Libertadores, perdeu Falcão, que voltou ao futsal e deve perder Jean, que está indo para o São Caetano. Mesmo com tantos desfalques, a diretoria não se apressará na busca de novos jogadores. Vandinho, atacante do Paraná Clube, artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, deve assinar contrato neste sábado. Mas há uma polêmica. "Ele vai ficar nas categorias de base", diz Marco Aurélio. "Se não for para o profissional cancelo o negócio", diz Luiz Alberto, procurador do atleta.