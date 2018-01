Espanyol fala em contratar Rivaldo Rivaldo está descontente com a reserva no Milan. E o clube italiano avisou que o libera se ele quiser sair. Agora, começam a aparecer os primeiros interessados no meia-atacante brasileiro. Ronaldo já disse que gostaria de tê-lo como companheiro no Real Madrid. E o Espanyol, de Barcelona, também manifestou desejo de contratá-lo. Em entrevista publicada pelo diário As, da Espanha, o diretor-geral do Espanyol, Josep Lluís Marcó, afirmou que estaria disposto a pagar cerca de US$ 1 milhão pelo empréstimo de Rivaldo por 6 meses, a partir de dezembro. A grande fase na carreira de Rivaldo foi justamente em Barcelona, onde defendeu o Barça, rival local do Espanyol. Depois de muitos títulos e gols em cinco anos, o brasileiro saiu de lá na temporada passada, quando foi para o Milan. Mas ele ainda não conseguiu se firmar na Itália. Apesar de ser titular da seleção, não sai da reserva em seu clube. E avisa: não quer continuar assim.