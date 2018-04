Espanyol faz proposta por Luizão A novela Luizão vai continuar. O atacante do Corinthians, que havia decidido permanecer no Parque São Jorge pelo menos até a Copa do Mundo, poderá se transferir mesmo para o futebol espanhol. Agora, o Real Bétis saiu de cena e entrou o Espanyol, de Barcelona, que oferece US$ 10 milhões pelo jogador. O gerente de Futebol do Espanyol, Ramón Paris, esteve reunido hoje com a diretoria da Hicks Muse, patrocinadora do Corinthians e dona do passe do atacante, para discutir o negócio. O Espanyol pretende pagar os US$ 10 milhões em duas parcelas: 50% no ato e outra parte após a Copa do Mundo. Os dirigentes discutiram também se Luizão iria imediatamente para a Espanha, ou se ficaria no Corinthians até o início da fase de preparação da seleção para o Mundial, já que ele é um dos nomes certos na lista do técnico Luiz Felipe Scolari. Nesse caso, o atacante se apresentaria ao Espanyol após a Copa. A Hicks Muse admite a possibilidade de negociar o passe de Luizão. A empresa norte-americana tem enfrentado dificuldade para cobrir a receita do departamento de Futebol do Corinthians, por isso a transferência de Luizão para a Europa seria uma forma da Hicks Muse equilibrar as contas. O atacante também está contando com os 15% sobre o valor da negociação, além de salários milionários para garantir a independência financeira. "O futebol brasileiro não atravessa boa fase?, disse o atacante. O Corinthians até procura um substituto para Luizão. O mais cotado passou a ser Washington, da Ponte Preta. O campeão paulista se debate ainda um outro problema no clube: a renovação do contrato de Luís Mário. A diretoria garante que fez um excelente proposta ao jogador, e espera que o assunto seja resolvido até sábado, véspera da estréia do Corinthians no Torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense, no Maracanã. O técnico Carlos Alberto Parreira gostou da atuação da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Taubaté, no amistoso, disputado ontem em Taubaté. Parreira disse que o futebol apresentado pela equipe estava dentro das suas previsões. "Foi um bom começo de temporada. Espero que contra o Fluminense, o time possa apresentar uma pequena evolução, o que demonstrará nosso crescimento técnico", disse Parreira, que pretende definir a escalação do time no treino de amanhã no Parque São Jorge.