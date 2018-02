Espanyol ganha do Barcelona por 3 a 1 no clássico catalão No primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho em 2007, o Barcelona acabou sendo derrotado. O time do brasileiro perdeu o clássico catalão contra o Espanyol, neste sábado, por 3 a 1. E desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Melhor para o Sevilla, que pode abrir vantagem na liderança do campeonato, ao receber o Mallorca neste domingo. O time está com 37 pontos, enquanto o Barcelona parou nos 35 depois da derrota deste sábado. Ronaldinho Gaúcho tinha desfalcado o Barcelona nos dois últimos jogos. No domingo passado, cumpriu suspensão no empate com o Getafe pelo Campeonato Espanhol. E na quarta-feira, foi poupado pelo técnico Frank Rijkaard na vitória sobre o Alavés, pela Copa do Rei. Mas sua presença não foi suficiente para levar o time à vitória neste sábado. No jogo disputado no campo do Espanyol, o Estádio Olímpico de Montjuic, o time da casa abriu o placar aos 31 minutos, com Luís Garcia. O Barcelona só empatou no segundo tempo, com o argentino Saviola, que tinha acabado de entrar no lugar de Giuly, e marcou aos 15. O Espanyol voltou a comandar o placar aos 20 minutos, com Tamudo. E ainda fez o terceiro gol, aos 45, com Rufete. Com isso, o time acabou com uma série de quatro jogos consecutivos sem vencer em casa o clássico catalão com o Barcelona. No outro jogo deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia derrotou o Levante por 3 a 0 e assumiu provisoriamente a terceira colocação. O time chegou aos 33 pontos, um a mais do que o Real Madrid, que só joga neste domingo. Os gols foram de Hugo Viana, Morientes e o argentino Ayala. Mas a nota triste da partida foi a grave contusão sofrida pelo zagueiro brasileiro Álvaro, ex-São Paulo. Defendendo o Levante, ele fraturou a clavícula ao se chocar com o goleiro Molina, seu companheiro de equipe.