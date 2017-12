Espanyol retira proposta por Rivaldo O presidente do Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, cansou de esperar e disse que o clube não tem mais interesse na contratação do jogador Rivaldo. "Até agora havia um compromisso de nossa parte, mas o jogador não quer se pronunciar até o dia 26 de dezembro e então o Espanyol deve dizer não, pois já esperou muito tempo", comentou Sanchez Llibre. O dirigente explicou que Rivaldo "tem dúvidas entre jogar no Brasil ou na Espanha, embora finalmente pode pesar mais o fato de regressar a casa para estar mais perto de sua família". O jogador se separou há alguns meses de sua mulher, que ficou com a custódia de suas filhas e regressou ao Brasil. Este é o principal motivo pelo que o ex-atacante do Barcelona se mostrou mais receptivo ao interesse de clubes como São Paulo. O Tricolor paulista admite o interesse pelo jogador, mas reconhece que só poderia contratar o pentacampeão mundial se recebesse auxílio de empresas. A idéia é estabelecer um contrato de imagem com o jogador repassar este direito para empresas que já trabalham com o clube, casos da Siemens, Habib?s e Topper. Esta empresas pagariam o salário do jogador e explorariam a imagem do atleta.