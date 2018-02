Espanyol vence e Barcelona vira festa A cidade de Barcelona está em festa. Não só pelo primeiro lugar do time de Ronaldinho Gaúcho no Campeonato Espanhol, mas também pela terceira colocação do Espanyol. Neste domingo, a equipe bateu o Levante por 2 a 1 e contou com tropeços dos rivais para assumir isoladamente esta boa posição. O Espanyol chegou aos 45 pontos, um a mais que o Villarreal. Valencia e Sevilla têm 43 pontos e o Betis tem 42. Os quatro primeiros colocados classificam-se para a Liga dos Campeões. Dificilmente Barcelona, o líder, e Real Madrid, segundo colocado, ficarão fora. Restam então duas vagas para, pelo menos, cinco equipes. Jogando em casa, o Espanyol tomou um susto logo de cara, quando aos 23 minutos o Levante marcou com Sergio García. Mas Amavisca empatou seis minutos depois. Na segunda etapa, o atacante argentino Maxi Rodríguez garantiu a vitória, aos 21 minutos, saindo de campo como o herói da partida. O técnico Miguel Angel Lotina já faz as contas para o time se classificar para algum torneio europeu. "Se vencermos mais quatro jogos, estaremos bem próximos da Copa da Uefa. E se ganharmos seis confrontos, ficaremos muito perto de nos classificar para a Liga dos Campeões", previu. O Villarreal não conseguiu se dar bem fora de casa. Apenas empatou por 1 a 1 com o Numancia e deixou escapar a terceira colocação no torneio. O argentino Riquelme abriu o marcador, aos 27 do primeiro tempo, mas o Numancia igualou com Merino, aos 16 minutos da segunda etapa. Já o Betis desperdiçou grande chance em seu campo. A equipe empatou por 2 a 2 com o Getafe. O time visitante abriu o placar com Vivar Dorado, aos 15, mas Rivas empatou aos 27. E nos descontos da primeira etapa, Pernía colocou o Getafe novamente na frente. No segundo tempo, o brasileiro Marcos Assunção marcou seu sétimo gol no campeonato, aos 9 minutos. Outros resultados: Mallorca 3 x 2 Real Sociedad, Zaragoza 1 x 0 Racing Santander, Athletic Bilbao 3 x 1 Albacete e Deportivo La Coruña 1 x 0 Malaga.