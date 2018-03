Espanyol vence e derruba o Numancia O Espanyol se manteve na luta por uma vaga para a Liga de Campeões ao derrotar o Numancia por 3 a 0, neste domingo em Barcelona. Com o resultado, o Numancia foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Amavisca, Corominas e Antonio. Também neste domingo, o Albacete conseguiu sua primeira vitória em três meses ao derrotar o Levante por 3 a 1, com gols de Francisco, Redondo e mark Gonzalez; Sergio Gonzalez descontou. Já o Villarreal também se manteve firme na briga por uma vaga pela Liga de Campeões ao derrotar o Málaga por 2 a 0, com gols de Riquelme e Cazorla. Também neste domingo o Getafe bateu o Real Sociedad por 2 a 0, com dois gols de Michel. A 35.a rodada vai ser completada ainda neste domingo com o jogo entre o Valencia e o líder Barcelona.