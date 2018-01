Especialista não acredita em virada A falta de embasamento jurídico é o principal obstáculo às pretensões de Palmeiras e Portuguesa na tentativa de articular uma ?virada de mesa? no Campeonato Brasileiro, de acordo com o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD), o advogado Luiz Felipe Guimarães Santoro. Ele explicou que o fato de o Flamengo poder ter atuado com um jogador irregular já estaria preescrito pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDF). Santoro lembrou que no Título IV, Capítulo I, art. nº 116, do CBDF descreve que a impugnação de uma partida deverá ser ofertada dentro de cinco dias úteis, depois da entrada da súmula Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outro ponto defendido pelo advogado é o de que o Flamengo possui um bom argumento em sua defesa: também foi prejudicado. "Se o atleta falsificou sua assinatura ao sair do Ceará para o Uniclinic, o Flamengo também foi enganado, quando contratou o jogador", afirmou o diretor do IBDD. "O argumento usado pelo clube do Rio é bem consistente." A virada de mesa de 1999 serviu de comparação para Santoro. O advogado disse que naquela época, quando o São Paulo perdeu os pontos por ter escalado Sandro Hiroshi, irregularmente, Botafogo e Internacional foram beneficiados porque recorreram dentro do prazo. Já o Guarani não teve sucesso, por não ter entrado com uma ação no tempo determinado. Apesar da comparação, Santoro criticou o fato de Botafogo e Internacional terem recebido os pontos. No seu entender, a sentença correta era a de punir o São Paulo, sem o repasse dos pontos. "Aquilo tudo foi feito para dar os pontos para o Botafogo e tirá-lo da segunda divisão. Espero que isso não ocorra novamente, porque será uma vergonha para os clubes brasileiros", disse Santoro. "Dificilmente algo vai ser mudado. Não vejo chance de sucesso. Até o presidente da CBF já garantiu." STJD - Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, optou por manter o silêncio sobre o caso. Alegou que, como magistrado do tribunal, qualquer opinião dada sobre o assunto pode ser usada para tirar a sua legitimidade de julgar o fato. No entanto, desde o fim de 2002, o presidente do STJD frisou que a virada de mesa não acontecerá no Campeonato Brasileiro de 2003. O juiz ameaçou, inclusive, promover uma intervenção na CBF, caso a entidade não cumpra o que foi estipulado pelo regulamento do ano passado e decidido em campo. Outra postura a ser considerada é a de que o STJD costuma julgar, neste tipo de processo, se existiu ou não uma intenção na escalação irregular do jogador. Com isso, o argumento utilizado pelo vice-presidente Jurídico do Flamengo, Michel Assef, de que o Rubro-Negro também foi prejudicado, mostrou-se consistente.