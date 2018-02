Especulação sobre Mourinho me motiva, diz técnico do Milan

O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, afirmou que as especulações sobre o possível interesse do clube italiano em contratar o treinador português José Mourinho para substituí-lo aumenta sua motivação no cargo. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa Mourinho se retirou da disputa pela vaga de técnico da seleção inglesa na segunda-feira, em meio a informações divulgadas na imprensa italiana que ele seria o substituto de Ancelotti após o fim da temporada. "Li reportagens nos jornais italianos sobre Mourinho", disse Ancelotti a jornalistas em Yokohama, nesta quarta-feira, véspera da estréia do Milan no Mundial de Clubes da Fifa contra o japonês Urawa Reds. "O Milan teria oferecido o meu cargo a ele. Eles podem ter feito isso, mas eu não fui informado pelo clube que houve uma oferta formal", acrescentou. "Se Mourinho quer o cargo, isso apenas serve como motivação extra para mim. Conversas externas como esta não aumentam em nada a minha pressão", disse o italiano. O Milan fez uma primeira metade de temporada ruim no Campeonato Italiano e está apenas na 10.ª colocação, 19 pontos atrás da líder Inter de Milão, mas Ancelotti garante que não há motivo para alarde. "Estou simplesmente concentrado em fazer o meu trabalho", disse ele. "Não estou distraído por rumores sobre Mourinho ou qualquer coisa. Espero continuar amanhã como fiz hoje." O zagueiro Alessandro Nesta declarou seu apoio ao treinador. "Trabalhamos juntos há bastante tempo e nós confiamos no treinador", disse ele. "Nós conquistamos muitos títulos. Vencemos a Liga dos Campeões -- é por isso que estamos no Japão. Esperamos que ele continue."