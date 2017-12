Especulações e denúncias agitam Ponte Depois da goleada sofrida, no último sábado, para o Grêmio, 6 a 1, em Pelotas, o ambiente pelos lados do Majestoso ficou agitado. Notícias de negociação de jogador e troca de acusações entre torcedores e jogadores, conturbaram o início da sema na na Ponte Preta, que no domingo enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR, em Campinas. A especulação da semana é sobre lateral-direito André Cunha, que teria recebido uma proposta do Real Sociedad, da primeira divisão da Espanha. Caso se confirme a negociação, será a segunda transferência de um jogador do clube para o futebol do exterior nesta temporada. A primeira foi do atacante Weldon, que se mudou para o futebol da Arábia Saudita por cerca de R$ 1,5 milhão. "Não estou sabendo de nada. Meu interesse é ajudar a Ponte se classificar para a Copa Sul-Americana. Depois vamos pensar em negociação", comentou o jogador. Mas o que causou polêmica no Majestoso foi a denúncia sobre um possível abuso das noitadas por parte de três jogadores: Rafael Santos, Júlio César e Anselmo. A acusação foi feita pelo assessor de imprensa da Torcida Jovem, maior organizada do clube, Márcio Rosa. Não satisfeito com a acusação do torcedor, Anselmo respondeu irritado. "Ele vai ter que provar quando eu saí. Se eu realmente fui para noite, deve ter sido com a mãe dele", esbravejou o jogador ainda vinculado ao Palmeiras. Os outros jogadores também responderam à acusação, alegando que existe um "revanchismo pessoal" no caso. A diretoria evitou entrar no meio da discussão. Para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, o técnico Nenê Santana não poderá contar com o goleiro Lauro e com o lateral-direito André Cunha. Em contrapartida, os volantes Marcus Vinícius, recuperado de contusão e Romeu, que estava suspenso, retornam. Lauro deixa o time titular, após uma seqüência de 82 jogos como goleiro principal. O jogador assumiu a posição no dia 10 de julho de 2003, quando a Ponte goleou o Fluminense por 3 a 0, no Moisés Lucarelli. Este jogo valeu pela 17ª rodada do Brasileirão passado. Ele substituiu ao goleiro Alexandre Negri, que havia sido convocado para Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Depois de perder dois jogos seguidos, para São Caetano (3 a 0) e Grêmio (6 a 1) a Ponte Preta tentará se reabilitar para manter viva a esperança de ainda garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. O time continua com 58 pontos, em nono lugar.