Especulações invadem o Corinthians Desde o anúncio da contratação do atacante Tevez, a lista de suspostos reforços para o time do Corinthians na temporada de 2005 não pára de crescer. Além do jogador do Boca Juniors, as especulações dão conta que o clube paulista estaria interessado em mais dois jogadores argentinos: o volante Javier Mascherano, do River Plate e do atacante Lisandro Lópes, do Racing Club. Entre os ?nacionais? a lista também é grande. Diz a imprensa paulista, que o clube tenta acertar a contratação do lateral Athirson, do Flamengo. O jogador teria dito, inclusive, que tem grande interesse em voltar a jogar no futebol paulista (já passou pelo Santos). Outro nome é o do artilheiro Luizão - que rescindiu seu contrato com o Botafogo por conta de uma contusão no joelho. Há ainda, segundo a imprensa, a possibilidade de o clube repatriar o atacante França, hoje no futebol alemão. DISPENSAS - A lista dos que devem deixar o clube também é grande. O zagueiro Valdson e o atacante Marcelo Ramos já foram dispensados. Devem se juntar a eles pelo menos mais quatro jogadores - os atacantes Alberto e Alessandro, o meia Rodrigo e o lateral Zé Carlos.