Especulações irritam zagueiro Marinho O zagueiro Marinho, do Corinthians, reagiu com irritação nesta quarta-feira, ao comentar as especulações em torno da escalação da Ponte Preta para a partida de domingo - no jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Segundo ele, insinuações de que o time campineiro pretendia escalar um time reserva para beneficiar o Corinthians ganham uma repercussão desproporcional. ?A que ponto o futebol chegou. Um treinador não pode mais escalar os jogadores que ele quer que já falam que está querendo beneficiar o Corinthians?, reclamou o zagueiro. ?Hoje ninguém fala mais do que acontece no jogo, só ficam buscando polêmicas, porque isso dá mais Ibope. O prazer do jogo, a alegria de um gol, tudo isso está sendo deixado de lado. Assim o futebol vai perder a graça?, advertiu. No final da manhã, a diretoria da Ponte recuou e anunciou que vai mandar a campo no domingo todos os titulares que estiverem à disposição do técnico Nenê Santana. Com seis jogadores pendurados, o clube campineiro chegou a cogitar a possibilidade de escalar reservas no domingo, para guardar os titulares para o jogo com o Brasiliense, na última rodada. A Ponte tem 48 pontos e precisa de pelo menos mais três para escapar do rebaixamento. O atacante Nilmar lembra que a partida contra a Ponte será complicada, mesmo que o adversário venha desfalcado. ?Todo time que vai jogar contra o Corinthians cresce. O Fábio Costa já esteve do outro lado e sempre fala isso. Eu também já estive do lado de lá e sei que é assim. Quando jogava no Inter e ia enfrentar o Corinthians a gente comentava no time que era o ?jogo da TV?. Tínhamos poucos jogos transmitidos para o Brasil, mas quando era contra o Corinthians sabíamos que todo mundo estaria assistindo e que qualquer vitória repercutiria muito. Por isso era uma motivação muito grande e todos queriam jogar bem contra o Corinthians?, revelou Nilmar.