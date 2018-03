Especulações preocupam técnico da Espanha antes da Euro 2008 O técnico da seleção da Espanha, Luis Aragonés, disse nesta terça-feira que está preocupado que as especulações sobre transferências de alguns jogadores prejudique a preparação de sua equipe para a Eurocopa de 2008. A imprensa espanhola noticiou nos últimos dias que três atacantes da Espanha -- Fernando Torres, David Villa e o artilheiro do Campeonato Espanhol da última temporada, Daniel Guiza -- estão cotados para mudar de clubes. Torres, do Liverpool, seria alvo de uma proposta multimilionária do Chelsea, enquanto Villa, do Valencia, interessa ao Real Madrid e Guiza, do Mallorca, está na mira de Barcelona e de alguns clubes ingleses. "Essa é uma preocupação, porque não é apenas Fernando. Há outros jogadores também. Teremos que conversar sobre esse tema", disse Aragonés à estação de rádio Onda Cero, nesta terça-feira. "Ou eles resolvem rápido, ou esqueça. Mas isso é algo difícil de se esquecer." A seleção espanhola se reuniu na segunda-feira em Madri para iniciar os treinamentos para o campeonato europeu, e a imprensa local rapidamente demonstrou interesse em saber o futuro dos jogadores em seus clubes. Além dos atacantes, os meias Ruben de la Red, que passou a última temporada emprestado no Getafe pelo Real Madrid, e Xabi Alonso, do Liverpool, também devem mudar de clubes, segundo a mídia. O rebaixamento do Real Zaragoza para a segunda divisão e a não classificação do Valencia para a Liga dos Campeões também tornou os atacantes Sergio Garcia e David Silva alvos interessantes. Aragonés terá de esperar o resultados de exames físicos realizados nos volantes Andres Iniesta e Cesc Fabregas para saber se terá os 23 jogadores convocados em condições de participar do treinamento desta terça-feira. O primeiro amistoso de preparação da Espanha será contra o Peru, em Huelva, no sábado. (Por Mark Elkington)