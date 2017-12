Especulações tomam conta da Toca da Raposa Na semana anterior ao encerramento da temporada 2003, as especulações correm soltas na Toca da Raposa II. Nesta quarta-feira, Gustavo Feijó, procurador do atacante Grafite, do Goiás, disse em entrevistas a emissoras de rádio de Belo Horizonte que o vice-presidente de Futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, demonstrou interesse em contratar o jogador para a próxima temporada. Além do clube mineiro, Santos e Corinthians estariam interessados na contratação do atacante, que já marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro. O diretor de Futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, disse que desconhecia o interesse do clube pelo jogador, mas não negou a suposta investida. "Não estou sabendo desse assunto. É algo que deve ser perguntado ao Zezé Perrella", desconversou Maluf, que não deixou, porém, de elogiar o futebol do atacante. "É um grande jogador, que fez um campeonato muito bom." Perrella não foi encontrado, no início da noite desta quarta-feira, para falar sobre o assunto. Até o momento, o Cruzeiro já anunciou um reforço para as competições do próximo ano. Trata-se do atacante Lima, do Coritiba. Homenagens - Os jogadores, a comissão técnica e a diretoria mineira serão homenageados nesta quinta-feira pelo governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), torcedor e conselheiro do Cruzeiro. A solenidade está prevista para as 10 horas, no Palácio da Liberdade. À noite, a homenagem será na Assembléia Legislativa do Estado, que fará uma reunião especial em comemoração à conquista da "Tríplice Coroa" - Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.