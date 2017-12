Lucas Lima garante foco no Santos e ironiza interesse chinês

Agora jogador de seleção brasileira, Lucas Lima brilhou com a camisa do Santos em 2015 e despertou o interesse dos rivais. Nos últimos dias, o meia teve seu nome especulado no Corinthians e no Palmeiras. O presidente alviverde, Paulo Nobre, chegou a dizer nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Jovem Pan, que Lucas Lima foi oferecido ao clube.

O jogador, entretanto, garante que vai ficar no Santos em 2016. Pelo menos foi isso que ele disse ao site oficial do clube. "Espero que seja uma excelente temporada, tanto para mim como para o clube. O Santos tem sempre que lutar por títulos e precisamos ter esta consciência. Agora é trabalhar, realizar uma boa pré-temporada. Espero ser muito feliz este ano", disse.

Mas não é só nos rivais do Santos que Lucas Lima teve seu nome especulado. O meia também atrai o interesse do futebol chinês, que tem levado embora do País os principais atletas que atuam no Brasil. O santista, entretanto, não tem interesse em jogar na China e até ironizou a possibilidade.

"(Os chineses) Vão ficar assistindo pela televisão. Não é o que eu quero para a minha carreira agora, sempre deixei bem claro. Futebol é muito dinâmico e tudo pode acontecer, mas estou com a minha cabeça focada no Santos e estou pensando nisso aqui agora", assegura ele.