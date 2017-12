Especulado no Brasil, chileno Vargas é anunciado como reforço do Tigres-MEX

Titular da seleção chilena e um dos principais responsáveis pelos títulos da Copa América em 2015 e 2016, o atacante Eduardo Vargas definiu nesta sexta-feira sua nova casa. Depois de ser especulado em alguns clubes brasileiros, ele foi anunciado como novo reforço do Tigres, do México.

O acerto foi confirmado através das redes sociais do clube, que não revelou maiores detalhes sobre a negociação, como valores envolvidos ou tempo de contrato. Vargas tinha vínculo com o Hoffenheim, da Alemanha, mas, sem convencer, disputou somente seis partidas nesta temporada, nenhuma como titular.

No Brasil, Vargas era especulado no Flamengo, mas a dificuldade na negociação fez a diretoria dar preferência ao colombiano Berrío, que atua em posição semelhante e deve ser oficializado em breve. Falou-se, também, de um possível interesse do Palmeiras, mas ficou nisso.

No futebol do País, Vargas teve boa passagem pelo Grêmio em 2013. Revelado pelo Cobreloa, ganhou destaque na Universidad de Chile e se tornou uma das grandes apostas do futebol chileno, mas nunca correspondeu nos clubes europeus, tendo decepcionado por Napoli, Valencia, Queens Park Rangers e, agora, Hoffenheim.

No Tigres, ele deverá formar dupla de ataque com o francês Gignac, grande destaque do clube, que conta em seu elenco com somente um brasileiro: o zagueiro Juninho, de 34 anos, com passagens por Coritiba, Botafogo e São Paulo.