Esperança da Alemanha nasceu no Brasil Ele nasceu no Rio, é atacante, fã de Romário, tem um irmão fanático pela seleção brasileira e sonha em fazer seu primeiro gol pela seleção, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico em Berlim. Mas a maioria dos brasileiros vai torcer para que ele não consiga seu objetivo porque Kevin Kuranyi é a principal esperança de gols da seleção da Alemanha no confronto contra o Brasil. A história do jogador é bem complexa. O pai é da Alemanha e a mãe do Panamá. O atacante nasceu no Brasil e aqui viveu até os 13 anos, tempo em que o pai foi gerente de um hotel. No País, Kuranyi teve seu primeiro contato com o futebol na Praia de Copacabana e chegou a defender o Serrano, em Petrópolis como zagueiro. Descobriu o talento para o gol em um dia em que o time não tinha atacantes e foi improvisado na posição. Marcou quatro vezes. Depois, Kuranyi deixou o interior do Rio para acompanhar a família, que se transferiu para o Panamá. De lá só saiu há alguns anos para estudar na Alemanha. Jogando um amistoso em Freudenstadt, foi descoberto por olheiros do Stuttgart, seu atual clube. ?No fundo, eu me sinto brasileiro, mas meu coração pertence à Alemanha agora?, disse o jogador, que disse ter sido influenciado pelo pai para jogar pelo país. Kuranyi, no entanto, admite que o jogo desta quarta deve causar algum conflito. ?Meu irmão Kenny, é um louco fanático pelo Brasil?, contou. ?Se me pega jogando contra a seleção é capaz de invadir o campo para me dar umas bofetadas?, afirma. Vários amigos, segundo ele, também são torcedores do Brasil. Mas o jogador diz que não se importa e, se puder, não só deve marcar contra a seleção como, se puder, vai trocar camisas com algum jogador para assim, ganhar sua primeira camisa amarela. Kuranyi, no entanto, não é o único jogador alemão que vai viver conflito. O meia Sebastian Daisler é casado com uma brasileira, Eunice, que nos últimos meses teve de superar um drama pessoal. Enquanto sofria de complicações na gravidez do primeiro filho, Raphael, o marido estava internado em uma clínica psiquiátrica, tratando de um problema de depressão.